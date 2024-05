O treinador do Nacional, Tiago Margarido, foi o vencedor do Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal SABSEG, referente ao mês de Abril.

O técnico dos alvi-negros recebeu um total de 32,68% dos votos, superando Hélder Cristóvão (FC Penafiel) com 18,95% e Fábio Pereira (Marítimo) com 15,69% dos votos.

Tiago Margarido repete a distinção de Outubro/Novembro.