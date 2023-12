Funchal reforça contentores para a Passagem-de-Ano

A Câmara Municipal do Funchal está a montar uma operação de limpeza com especial enfoque na noite de Passagem de Ano. Para isso, aumenta em 10% o número de contentores disponíveis, quando comparado com o ano passado. Estão ainda convocados para trabalhar 123 funcionários, apoiados por 20 viaturas.

No total, falamos de 263 contentores distribuídos não só pela baixa do Funchal, mas também pelos miradouros, locais primordialmente escolhidos para assistir ao espectáculo de fogo de artifício.

A vereadora Nádia Coelho, responsável pelo pelouro do Ambiente, entre outros, acompanhou hoje a colocação destes contentores: "este reforço de contentores tem o objectivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão, como tem sido típico encontrar na manhã de 1 de Janeiro". No 1º dia do ano não haverá recolha, por isso, "com a colaboração de todos, conseguimos manter a cidade limpa e entrar da melhor maneira no Ano Novo".

A operação de limpeza da passagem de 2023/24 começa já na noite de 31, já que, até às 20 horas, uma equipa de 12 funcionários do Departamento de Ambiente a circular entre a população, no centro, para ir recolhendo resíduos (copos/garrafas/guardanapos) e também a recolher as papeleiras mais cheias.

Para esta operação de limpeza, estão convocados cerca de 123 trabalhadores, entre eles motoristas, cantoneiros de limpeza, encarregados e chefes de serviços e 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 5 viaturas de caixa aberta, 6 mini-veículos e 4 viaturas de recolha de resíduos, sendo que, no primeiro do ano, a prioridade das limpezas será o centro e baixa do Funchal.