Dois feridos em colisão entre mota e carro

Dois feridos ligeiros, foi o resultado de uma colisão entre um motociclo e um automóvel, ocorrido ao início da tarde deste sábado no centro da freguesia de Campanário – sítio da Igreja -, mais concretamente na Estrada Comandante Camacho de Freitas, nas proximidades do Centro Cívico local.

As vítimas, um homem e uma mulher com idades entre os 20 e os 30 anos, ocupantes do veículo de ‘duas rodas’, queixavam-se sobretudo dos membros inferiores e da bacia. A EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida chegou a ser accionada para prestar socorro juntamente com os bombeiros, tendo estes, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e ainda os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, mobilizado ambulâncias de socorro que asseguraram o transporte dos dois feridos leves às urgências do Hospital Central do Funchal.