Bom dia!

Em tempo de balanço houve mais acidentes, feridos e mortos nas estradas da Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado explica que a PSP contabilizou perto de 8.400 infracções no primeiro semestre deste ano, um aumento de 24% face ao mesmo período de 2022. A garantia é de que haverá um reforço na fiscalização.

Outra nota dominante desta primeira página prende-se com um misto de surpresa e inspiração. No leque das figuras de 2023 saiba que nunca uma deputada valeu tanto na Região e que o poeta cardeal nos deu tanto mundo. Nesta edição, elegemos os madeirenses que fizeram a diferença em 2023 e lembramos as personalidades que são motivo de orgulho ou as que já partiram.

Tudo está a ser preparado ao pormenor para a passagem de ano na Madeira. Foto Miguel Espada/ASPRESS

Na véspera do grande espéctaculo pirotécnico fique também a conhecer os guardiões do fogo. Uma centena de técnicos já está no terreno a conectar as 98 mil peças pirotécnicas e a distribuí-las pelos 57 postos de lançamento espalhados pelo anfiteatro do Funchal. Apresentamos ainda os 10 melhores sítios para ver o fogo sem pagar.

E por falar em fogo, Ronaldo está a caminho da Madeira. O craque faz as malas e voa desde a Arábia Saudita para passar o aniversário da mãe e assistir ao fogo-de-artifício em casa.

Ronaldo de malas feitas para passar aniversário da mãe e fim-de-ano na Madeira Craque madeirense é esperado na Região às primeiras horas da manhã de domingo, 31 de Dezembro

Por fim, saiba que Cláudia Monteiro de Aguiar não volta a Bruxelas. Em entrevista, a eurodeputada assume que "dois mandatos são suficientes" e não se recandidata.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Centro Comercial Marina Shopping).

Acompanhe-nos também na TSF-Madeira sintonizando a frequência 100.0 FM.