Fundação Cecília Zino tem em curso iniciativa para premiar jovens talentos em artes visuais

Até 31 de Janeiro, os jovens com idades entre os 16 e os 26 anos podem concorrer à iniciativa '“Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais', promovida pela Fundação Cecília Zino. Além de querer chamar jovens talentos para expor no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, também pretende premiar jovens artistas visuais madeirenses.

Serão atribuídos quatro prémios no valor de 2.000 euros para concretização de materiais para uma exposição a decorrer no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, assim como todos os materiais gráficos para a promoção da mesma, e 45 dias úteis de utilização do espaço de exposição.

Os quatro vencedores irão ser desafiados a desenvolver materiais artísticos alusivos ao tema 'Juventude'. O regulamento e demais informações poderão ser encontrados nos perfis de redes sociais da Fundação Cecilia Zino, ou solicitados através do email [email protected]