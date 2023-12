JSD Câmara de Lobos entrega bens de primeira necessidade ao Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília recebeu, ontem, dia 28 de Dezembro, bens alimentares por parte da concelhia da JSD Câmara de Lobo.

Com o intuito de responder às necessidades das famílias sinalizadas no concelho por esta instituição, que se encontra diariamente no terreno a prestar apoio às pessoas mais vulneráveis, a JSD Câmara de Lobos realizou a campanha 'Neste Natal, ajude a alimentar corações'.

"A iniciativa que tinha como objectivo reforçar o apoio alimentar no concelho e mitigar as necessidades associadas ao aumento dos pedidos de ajuda à instituição, passou pela entrega de bens alimentares não perecíveis como óleo alimentar, grão, massa, arroz, cereais e outros bens", explica a estrutura partidária de juventude em comunicado de impremsa.

A entrega dos donativos nas instalações da instituição sediada em Câmara de Loboscontou com a participação dos elementos da estrutura local da JSD e do presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, que reconheceu na ocasião o trabalho da associação de solidariedade social.

Eduardo Abreu, presidente da JSD Câmara de Lobos, enalteceu "a participação de todos os militantes e da população que contribuíram com bens alimentares e reforçaram a capacidade de resposta às necessidades da população mais vulnerável apoiada pela instituição escolhida".

“Considerando o crescente número de pedidos de auxílio identificados pela associação, assumimos o compromisso de realizar mais ações de voluntariado como oportunidade para garantir a integração, o contacto permanente e de proximidade às pessoas em situações de fragilidade”, sublinhou o líder da JSD Câmara de Lobos.

O jovem dirigente assumiu ainda que a postura da equipa recém-empossada passa “por uma política de olhos postos no futuro, com a necessidade de termos uma auscultação ativa da sociedade”, anunciando a disponibilidade da estrutura local da JSD em integrar projectos de voluntariado e cariz social nas cinco freguesias do concelho de Câmara de Lobos.

“A JSD Câmara de Lobos continuará a demonstrar disponibilidade para este tipo de iniciativas, pois acreditamos que o contacto permanente com as diferentes instituições da sociedade civil contribui para a resolução dos problemas, no cumprimento da missão que nos foi confiada pelos jovens câmara-lobenses.”, concluiu Eduardo Abreu.