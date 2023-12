Jovem socorrida após acidente com medicamentos e objecto cortante

Uma jovem com 23 anos foi socorrida esta madrugada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, após acidente com um objecto cortante nos pulsos e toma de medicamentos não receitados.

O pronto socorro ocorreu depois da 1h30 numa habitação no Funchal, tendo esta sido levada consciente mas combalida para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.