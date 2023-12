'Natal em Arte' na Biblioteca Municipal de São Vicente

A Biblioteca Municipal de São Vicente abriu portas à exposição 'Natal em Arte', que reúne trabalhos de Natal das instituições, centros de dia, universidade sénior e escolas do concelho.

Os trabalhos apresentados na exposição de Natal foram realizados por artistas de várias idades com recurso a diversas técnicas, para retratar o Natal e a forma como a época é vivida e celebrada em cada instituição.

A vereadora Rosa Castanho agradeceu e parabenizou todos os artistas envolvidos pelo empenho, que resultou em trabalhos de "uma beleza e criatividade indescritíveis".

A iniciativa da Câmara Municipal de São Vicente envolveu a Adenorma; Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada; Infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada; Crescer sem Risco; CACI de São Vicente; Casa do Povo de Ponta Delgada; Casa do Povo da Boaventura; Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente; Universidade Sénior; Escola Básica do 1.º ciclo c/Pe e Creche de São Vicente e Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. Os trabalhos podem ser visitados até dia 15 de janeiro na Sala de Exposições da Biblioteca Municipal.