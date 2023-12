Sapadores do Funchal promovem "Bombeiro por um dia"

Começou ontem o projecto "Bombeiro por um dia", com organização da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, afecta à Câmara Municipal do Funchal, que se prolonga até 29 de Dezembro.

Esta é a terceira edição desta iniciativa e, a par das edições anteriores, as actividades deste ano "desenvolvem-se no Quartel da CBSF, instalações do Serviço Regional de Protecção Civil e, ainda, no Parque Desportivo de Água de Pena", informa uma nota da autarquia.

"A acompanhar as activividades desta iniciativa, esteve presente o vereador Bruno Pereira, que detém o pelouro dos Bombeiros e Protecção Civil, na edilidade", realça.

Assim, no primeiro dia, os participantes tiveram "uma apresentação e boas vindas, visita ao quartel, demonstração de viaturas, suporte básico de vida e demonstração da equipa cinotécnica", acrescenta a nota.

Neste segundo dia, "far-se-á a demonstração e experiência com o uso e manuseio de extintores e mangueiras, seguindo-se na parte da tarde o desencarceramento", explica a CMF, sendo que "no ultimo dia é proporcionada uma experiência de escalada, terminando assim os três dias de actividades".

A iniciativa, refira-se, destina-se "a um grupo de jovens de uma IPSS do Funchal", tendo sido escolhidos os da Fundação Zino.