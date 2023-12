Fundação Liga Portugal criou momentos especiais na pediatria do Hospital Central do Funchal

A Fundação da Liga Portugal, através do seu projecto 'Esta Bata Tem Poderes', proporcionou, esta semana, momentos especiais e de magia às crianças internadas no serviço de pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"Rivais dentro de campo, mas unidos pelas melhores causas fora dele", Marítimo e Nacional também juntaram-se à causa. João Aurélio e Rubén Micael, da parte dos alvinegros, e Edgar Costa e o treinador Fábio Pereira, pelos verde-rubros, marcaram presença e ofereceram camisolas, distribuíram autógrafos e muitos sorrisos aos pequenos guerreiros, contribuindo assim para momentos inesquecíveis e de pura alegria.

Isto é algo ao qual o clube sempre se associa. Está no ADN do clube e é um campo que nós também gostamos de jogar (...) para trazer experiências novas e ver o brilho nos olhos das crianças, o que é sempre gratificante João Aurélio, jogador do Nacional

Por vezes nós não temos noção das coisas e só estando lá é que percebemos. Hoje deu para ver como uma simples camisola é muito especial para as crianças, o que é importante para também pensarmos melhor nas situações que acontecem no Mundo e passarmos a dar maior importância ao que realmente importa Edgar Costa, jogador do Marítimo