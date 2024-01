Travão nas obras públicas

Adjudicações para empreitadas somaram, em Novembro, 3,7 milhões de euros sendo que 2,5 milhões foram contratualizadas por autarquias. Início de mandato do Governo ditou arrefecimento no investimento. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 2 de Janeiro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o espectáculo pirotécnico que inundou a capital durante oito minutos. Inovações resultaram em pleno, gerando muito mais elogios do que críticas.

Ponta do Sol revoltada com aumento da água é outro dos temas que marca a actualidade regional. Município contesta subida da tarifa e acusa a empresa pública ARM de cobrar mais 65 mil euros em apenas dois anos.

Saiba também que o número de novas empresas bate valor de 2022.

Fogo poupou habitats de maior interesse é a notícia que 'fecha' a primeira página desta edição, dando conta que os incêndios na Calheta e Porto Moniz ocorridos em Outubro não afectaram sítio da Rede Natura 2000.

