Pedro Ramos aponta que o foco actualmente é "a promoção da saúde e a prevenção das doenças"

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participou esta manhã na iniciativa 'AJEMed em Forma - Solidária', que decorreu nos jardins do Lido, no Funchal, uma actividade da Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed) em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Na ocasião, Pedro Ramos elogiou a iniciativa e o papel que a associação de jovens médicos tem vindo a desempenhar na Região Autónoma da Madeira: “Estes jovens continuam a nos surpreender com esta e com outras iniciativas, como é exemplo o projeto Hospital dos Pequeninos”.

“A juventude e desporto têm de estar de mãos dadas”, defendeu o governante, recordando as mudanças que a pandemia da covid-19 trouxe à sociedade. “Hoje temos um novo olhar sobre a saúde pública, sobre a importância que o cidadão tem na sua saúde, na saúde da sua família e na saúde da comunidade onde está inserido”, disse.

“A saúde começa em casa”, lembrou, Pedro Ramos, que salientou que o foco de actuação já não é o tratamento das doenças, mas sim "a protecção da saúde, a promoção da saúde e a prevenção das doenças”.

A este propósito, o responsável recordou que o Governo Regional tem implementadas mais de dez estratégias regionais no sentido de “prevenir, promover e proteger a Saúde” e reafirmou o compromisso de continuar a investir cada vez mais nesta vertente.

Aos jovens e futuros médicos, Pedro Ramos deixou o desafio de melhorar qualitativamente o Sistema Regional de Saúde: “Mais do que a quantidade de actos praticados, precisamos de jovens para investigar, para saber se aquilo que estamos a fazer, estamos a fazer bem ou se ainda podemos fazer melhor”.

“Esta medicina preditiva e personalizada vai ser extremamente útil para um determinado tipo de doenças”, acrescentou.

A iniciativa 'AJEMed em Forma - Solidária', integrada nas comemorações do Dia Mundial da Juventude, contemplou uma aula de yoga, dinamizada pela professora Ana Luísa e uma experiência de orientação, sob a responsabilidade do Clube de Aventura da Madeira.

A acção está aliada a um projecto de solidariedade com o objectivo de promover estilos de vida saudáveis e ajudar uma causa de cariz social. Nesta senda, o valor total das inscrições, irá reverter para a associação de solidariedade social Crescer Sem Risco.