SESARAM está "moribundo" e o Governo Regional nada faz, aponta IL-Madeira

O partido Iniciativa Liberal - Madeira emitiu hoje um comunicado sobre o estado da saúde na Região, onde tece duras críticas à gestão feita pelo Governo Regional

"Não há como tratar este assunto com paninhos de água quente: O SESARAM CAIU. Neste momento, como Serviço de Saúde que conhecemos, não existe. Pelo caminho, deixou que nos roubassem os dados da nossa saúde, e não só. Quase uma semana depois do ciberataque, ninguém faz a mais pálida ideia de como foi possível que tudo isto tivesse acontecido. Ninguém explica, não se ouve da boca dos responsáveis nada de jeito. Uns tapam a boca para não dizer o que sabem, outros tapam os olhos a fingir que não vêem nada, e a maioria tapa os ouvidos porque nem lhes interessa saber o que se passou. E como resultado ficamos todos na ignorância. IL-Madeira

E alerta o partido: "Os nossos dados: n.º cartão cidadão, NIF, n.º Segurança Social, os dados sobre os nossos processos de saúde, foram roubados. Roubados a quem tinha de garantir que isso não pudesse acontecer. Pior, os nossos dados de saúde, pura e simplesmente, desapareceram. Agora é ver médicos a pedir escusa de responsabilidade, porque não podem consultar os processos dos seus pacientes e seguir a sua história clínica".

Por isso, o partido torna a questionar: "Voltamos a perguntar: como foi possível? Onde pára o 'backup' dos dados do SESARAM?".

No entanto, repara o IL-Madeira, "é ver o Governo a andar sempre de boca cheia a anunciar milhões para tudo e mais alguma coisa, com toda a pompa e circunstância. 5.000.000 de euros nos últimos dois anos só para o SESARAM. E depois esta enorme trapalhada incompetente. Tanto dinheiro leva-nos às seguintes perguntas que, temos a certeza, ficarão sem reposta: estes investimentos foram efectivamente feitos? Se sim, gastou-se dinheiro em quê? O que é mais importante do que a protecção do sistema informático?".

Posto isto, o IL-Madeira quer saber como é que se vai resolver o problema?

O Governo Regional já o disse… enfiando mais 15.000.000 de euros para reforçar o que desapareceu. Reforçar em quê? Com o quê? Onde? Como? Quando? E as listas de espera? Onde param? Será que de caminho vão desaparecer e os pacientes vão ter de subir, novamente, o calvário? Continuamos sem saber por onde é que o assalto foi feito. Qual a porta de entrada. Quem são os responsáveis por tamanha incompetência? A culpa vai, mais uma vez, morrer solteira? IL-Madeira

O IL-Madeira exige responsabilidades, "porque elas têm de existir". "Ou vão dizer que não controlam a natureza?", ironiza.

"Os madeirenses querem, melhor, os madeirenses exigem a verdade. Exigem ouvir da boca do Sr. Presidente tudo o que se sabe sobre esta catástrofe. Ou o que se não sabe, que parece mais o caso", conclui Nuno Morna, cabeça-de-lista do IL-Madeira.