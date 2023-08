Inscrições para o Programa Renda Acessível com "boa adesão"

As inscrições para o Programa Renda Acessível, que abriram no último dia 1 de Agosto, têm tido uma "boa adesão" por parte da população, maioritariamente jovem, apontou esta terça-feira, 8 de Agosto, o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino.

À margem da visita ao novo empreendimento habitacional da Bemposta, na freguesia de Água de Pena, em Machico, na companhia do presidente do Conselho de Administração da Investimentos Habitacionais da Madeira, o governante Pedro Fino destacou a facilidade do processo de inscrição: "O processo de inscrição 'on-line' é uma aposta ganha porque a inscrição está simplificada, as pessoas não têm de se deslocar ao balcão físico, é mais fácil e mais simples".

O nosso foco e a nossa estratégia tem sido servir bem quem precisa dos serviços da IHM, o nosso foco tem sido atender às carências habitacionais da população, o nosso empenho é conseguir garantir o cumprimento dos prazos do PRR. Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas

Recusando ceder números neste momento, o tutelar da pasta de Equipamentos e Infra-estruturas assegurou que "tem havido uma boa adesão por parte da população" ao Programa Renda Acessível, dando conta de que "as inscrições estão a ser feitas maioritariamente pelos mais jovens".

A obra de construção do novo empreendimento habitacional com 36 fogos encontra-se em fase de execução dos trabalhos de paredes de alvenaria, coberturas e especialidades de águas e electricidade.

A obra, resultante da primeira fase da Oferta Pública, lançada pela IHM no final de 2021 para a aquisição de novas habitações em regime de custos controlados, no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência, irá permitir aumentar a oferta habitacional nos concelhos de Machico e de Santa Cruz, estando a sua conclusão e atribuíção previstas para o primeiro semestre de 2024.

Orçada em 6,2 milhões de euros, a obra levada a cabo pela empresa Máxima Promoção, Lda concretizar-se-á na construção de três edifícios de habitação colectiva, com os respectivos estacionamentos em cave, incluindo várias zonas de arranjos exteriores e todas as infra-estruturas previstas no loteamento.

Num terreno que apresenta uma área de 6.105m2, está prevista a construção de 12 apartamentos de tipologia T1 e 24 apartamentos de tipologia T2, perfazendo um total de 36 apartamentos.

Pedro Fino aproveitou a ocasião para frisar que a construção das 600 habitações por toda a Região "denota que o PRR está em plena execução".