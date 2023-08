Casa do Voluntário do Porto Santo comemora dia dos avós com um passeio de barco

No âmbito da comemoração do dia dos avós, o campo de férias "Os Douradinhos ", do Projeto Porto Santo Inclusivo, da Associação Casa do Voluntário, juntou esta quarta-feira, avós e netos num passeio de bote proporcionado pelo Clube Naval do Porto Santo.

Estiveram presentes nesta actividade cerca de 25 avós e aproximadamente 60 crianças, que foram acompanhadas por diversos monitores do clube náutico e também da Casa do Voluntário do Porto Santo.

A iniciativa contou também com a presença de Helena Correia, presidente da direção da Associação Casa do Voluntário, Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Joselina Melim, presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo e Rubina Leal, deputada e Vice-presidente da Assembleia Legislativas da Região Autónoma da Madeira.