Os dirigentes do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), iniciaram, durante o mês de Março, um ciclo de visitas às farmácias da Região, "com vista a dinamizar e consolidar as parcerias e relações institucionais existentes", dá conta a entidade em nota hoje remetida à imprensa.

Durante a primeira deslocação, que decorreu às instalações da Farmácia Santo António, no concelho do Funchal, o presidente do IASaúde, Bruno Freitas frisou que “o objectivo desta iniciativa passa por estreitar os laços e a comunicação com aqueles que também estão próximos da população, e que, por vezes, são o primeiro contacto do utente". É uma oportunidade para dialogar e valorizar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido”, insistiu.

Na ocasião, Paulo Sousa, administrador e farmacêutico adjunto, referiu que “a porta está sempre aberta, numa manifesta relação de parceria e proximidade com o Governo Regional, através do IASaúde”.

Por sua vez, Luís Sampaio, director técnico da Farmácia dos Dragoeiros, localizada na Ribeira Brava, afiançou que “existe um diálogo aberto e directo com o IASAÚDE”, recordando ainda o trabalho desenvolvido e a parceria com este Instituto, no âmbito do Programa de Saúde 'Kit Bebé', bem como a implementação da plataforma que "facilitou o acesso e a utilização do cartão 'Kit Bebé'”.

"É um apoio fundamental que permite a muitas famílias adquirirem produtos de saúde e de bem-estar pediátricos, principalmente vacinas que não estão contempladas no PNV”, destacou Luís Sampaio citado em nota de impressa.

Ao todo são 65 farmácias comunitárias na Região Autónoma da Madeira, 28 das quais no concelho do Funchal. Bruno Freitas promete visitá-las a todas e ficar assim a "conhecer as diferentes realidades e as suas equipas”.

"O trabalho já realizado em parceria demonstrou-nos que as farmácias da Região têm condições e estão preparadas para enfrentar novos desafios, em função do papel fundamental que representam junto da comunidade onde estão inseridas", acrescentou.

Até à data, já foram realizadas visitas a farmácias localizadas em cinco concelhos da Região (Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta e Machico), estando previstas visitas a farmácias dos concelhos de Santana e Santa Cruz, já no decorrer da próxima semana.