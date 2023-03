Ministro retoma ciclo de visitas com recepção no Comando Regional da PSP

De visita à Madeira, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, prossegue esta tarde os contactos com diversas dependências sob a sua tutela. Nas próximas horas – até às 19:00 – José Luís Carneiro tem cinco visitas no programa, quatro das quais, no Funchal, sendo que duas ocorrerão praticamente no mesmo espaço – Porto do Funchal.

A série de rondas vespertinas começa agora - com 45 minutos de atraso em relação ao horário previsto - com visita ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública na Madeira. Logo depois (16:15), desce até a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses para, nas imediações do Parlamento Regional, visitar o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana na Madeira. Daqui seguirá até a Gare Marítima da Madeira, no Porto do Funchal. Primeiro para visitar (17:30) o Posto de Fronteira do Porto do Funchal, e logo depois, o Terminal de Cruzeiros do Funchal na mesma infra-estrutura portuária.

Do Porto do Funchal a comitiva ministerial liderada por José Luís Carneiro segue para Santa Cruz, para o derradeiro acto oficial desta visita à Região. Será no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo onde visitará o Posto de Fronteira Aérea do Aeroporto da Madeira, antes de seguir viagem de regresso a Lisboa.

A juntar às cinco visitas que tem previstas para esta tarde, antes do almoço, no Palácio de São Lourenço, com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, o Ministro da Administração Interna, começou a ronda de contactos na Ponta do Sol, onde acompanhou a cerimónia de assinatura do contrato interadministrativo para construção da Esquadra da Polícia de Segurança Pública na Ponta do Sol, e participou na 2.ª edição do SIRESP Bootcamp, organizado pela empresa Siresp SA, no Centro de Congressos VidaMar, no Funchal.