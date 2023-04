Prolongado aviso amarelo para vento e agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o prolongamento do aviso para a agitação marítima e vento forte na Madeira.

O aviso está agora em vigor até às 6 horas de quinta-feira, 6 de Abril, motivo pelo qual a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

As ondas na Costa Norte podem atingir os 3,5 a 4 metros (N/NW), diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros a partir da tarde. Na Costa Sul as ondas podem chegar a 1 a 1,5 metros (S/SW).

Relativamente ao vento, o IPMA informa que o aviso amarelo prolonga-se até às 15 horas desta quarta-feira, 5 de Abril. Tanto na Costa Norte, Sul e Regiões Montanhosas, o vento estará forte do quadrante norte.

Na Costa Sul e Norte, as rajadas podem atingir os 75 km/h, enquanto nas Regiões Montanhosas pode chegar aos 95 km/h.