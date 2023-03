IL pede esclarecimentos sobre arrendamento de apartamento para presidente da Protecção Civil

A Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira manifestou-se hoje contra a decisão da Secretaria Regional da Saúde, no que concerne ao alojamento para o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil.

“Lê-se no JORAM (Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira), Série I, nº 49, de 13 de Março de 2023: “Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 162/2023, autoriza o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM a proceder à celebração de um contrato de arrendamento da fracção autónoma de tipologia T3, designada pela letra E, correspondente ao 1.º andar Poente, Bloco A, do prédio urbano sito à Rua Engenheiro Rui Manuel da Silva Vieira n.ºs 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, freguesia de São Martinho, município do Funchal, destinada ao alojamento dos formadores da Escola Nacional de Bombeiros quando se desloquem ao SRPC, IP-RAM, para ministrar formação aos Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, no valor global de € 38.850,00”.”

“Uma resolução carregada de considerandos que dispensa a consulta do mercado imobiliário. Terá efeitos a partir de 1 de Abril. Não, não pensem que nos antecipamos à data. Não pensem que é mentira. Antes fosse. O pseudo-aluguer de um apartamento para albergar formadores que se deslocassem à região, é afinal a casa onde já vive o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. E desenganem-se os que imaginam que os formadores também lá vão ficar. Não vão. Vão continuar a ir para hotéis, conforme as palavras do Sr. Secretário da tutela, Pedro Ramos”, aponta o partido.

“Assim, até ao final deste mês tudo isto é pago pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e a partir do Dia das Mentiras a despesa passa para a Proteção Civil. Ou seja, o Conselho de Governo mentiu na resolução que publicou no JORAM. MENTIU. Mentiu porque MENTIR é o nome que se dá a quem não exerce a verdade, a quem inventa e foge à verdade. Logo somos governados por mentirosos”.

A Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira lamenta toda esta situação e deixa uma singela pergunta: “DE QUEM É O APARTAMENTO? É mentira que o mesmo é pertença de um quadro do Governo Regional?” Dizem ainda que o dinheiro dos contribuintes deve ser gasto com clareza, transparência e parcimónia. “Sabemos perfeitamente que, como sempre, ficaremos sem resposta. Os que nos “governam” sabem bem que se não mexerem na porcaria, o cheiro não se alastra. O Ministério Público continuará a assobiar para o ar, como se nada se passasse”.