Dez voos divergidos pelo vento no Aeroporto da Madeira

O vento forte que se faz sentir esta sexta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo já fez divergir dez voos.

O primeiro voo a ser divergido foi da companhia aérea TAP, proveniente do Porto, que tinha chegada prevista à Região às 7h50. O avião da easyJet, proveniente do Porto, que tinha chegada prevista para as 8h20 também não conseguiu aterrar, assim como o da TAP, de Lisboa, que deveria chegar às 8h30.

Quem também teve de procurar outro aeroporto foi o avião da Ryanair, proveniente do Porto, que deveria aterrar cá às 8h30, o da EasyJet que vinha de Lisboa com chegada prevista às 9h, o da Transavia, proveniente de Paris que deveria chegar à Madeira às 9h05, o da JET2, de Londres, com chegada prevista para as 9h50 e outro avião da Transavia, proveniente de Amesterdão, que tinha chegada prevista para as 10h30.

O avião da easyJet, de Mancherter, ainda tentou se fazer à pista, mas foi igualmente divergido e não conseguiu aterrar às 11h, assim como o da companhia JET2, também proveniente de Manchester.

O avião da Binter continua na placa do Aeroporto do Porto Santo e ainda não conseguiu regressar à Madeira devido ao vento forte, que já atingiu os 70 Km/h, às 7h30.