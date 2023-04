Porto do Funchal recebe dois navios, um deles em escala inaugural

O Porto do Funchal recebe hoje dois navios de cruzeiro, um deles, o 'MSC Seashore' em estreia no Porto do Funchal e a realizar um turnaround parcial.

Este navio, que foi saudado à chegada com jactos de água por um rebocador da APRAM, traz a bordo, 4.110 passageiros e 1.608 tripulantes. Faz um turnaround envolvendo 175 desembarques e 359 embarques e por isso, à saída, leva 4.294 passageiros, mais do que à chegada.

O navio veio de Tenerife e sai às 20 horas, para Valência, no âmbito do cruzeiro de 15 noites, com partida a 25 de Março de Santos, no Brasil, com escalas na Ilha Grande, Rio de Janeiro, Tenerife, Funchal e Valencia, onde chega a 8 de Abril.

O outro navio que está no cais norte do Porto do Funchal, o transatlântico 'Seabourn Quest', proveniente de Miami, traz a bordo, 336 passageiros e 374 tripulantes.

Fica na Madeira 16 horas e sai às 23 horas, com destino ao Porto Santo.