UMa vai disponibilizar vagas para diplomados de vias profissionalizantes

A Universidade da Madeira vai voltar a disponibilizar, no próximo ano lectivo, vagas para o concurso especial para titulares de cursos de dupla certificação de nível secundário (cursos profissionais e cursos artísticos especializados). As inscrições decorrem até ao dia 24 de Maio.

Estas vagas destinam-se a estudantes que tenham concluído o ensino secundário, ou estejam inscritos no último ano, através das vias profissionalizantes ou por cursos artísticos especializado. Desta forma, não carecem da realização de exames nacionais, sendo substituídos pela realização de uma prova de avaliação de conhecimentos e competências, adequada ao tipo de formação que possuem, a realizar nas instituições de ensino superior.

A inscrição para a realização da prova decorre até ao dia 24 de Maio. A prova realiza-se no dia 12 de Junho, às 15 horas, e é constituída por duas partes: Língua e Cultura Portuguesa, para todos os candidatos, e uma parte específica, em função do curso de formação que o candidato possui e do curso de licenciatura a que se pretende candidatar.

Segundo explica a universidade, "após a aprovação na prova, o candidato poderá apresentar candidatura aos cursos de licenciatura, ministrados na Universidade da Madeira (Biologia, Direção e Gestão Hoteleira, Educação Física e Desporto, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computadores, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia Informática, e Psicologia) ou a cursos de outras Instituições de Ensino Superior IES (os interessados deverão consultar os sites das outras IES)".

No dia 17 de Maio, às 19 horas, na sala do senado, no Campus da Penteada, decorrerá uma sessão de divulgação das provas e do concurso especial e a equipa presente estará disponível para responder a questões.

Toda a informação pode ser encontrada na página web da UMa, seleccionando “admissões” e posteriormente “ vias profissionalizantes”.