Equipa do Projecto Food Trails visita Município do Funchal

Uma equipa do Projeto Food Trails, constituída por representantes da Cidade de Bergamo, da organização Eurocities e das Universidades de Cardiff e Wageningen, encontra-se de visita ao Município do Funchal. Trata-se de um projeto de desenvolvimento de politicas alimentares urbanas, sustentáveis, saudáveis e inclusivas em 11 cidades europeias, no qual se inclui a cidade do Funchal.

Na nota de imprensa, recebida esta tarde, é explicado que o objectivo desta visita de 3 dias (entre 29 a 31 de março) é conhecer in loco "as boas práticas" e o trabalho que está a ser desenvolvido no Funchal, no âmbito da abordagem transversal à educação alimentar e governança, com especial destaque para as atividades e recursos educativos criadas e implementadas pelo Município do Funchal.

A vereadora com o pelouro da Educação, Helena Leal, sublinhou que este projeto espelha o compromisso do Município do Funchal com a educação, a sustentabilidade, a saúde, o combate à exclusão, ao desperdício alimentar e à promoção de produtos alimentares locais e sazonais, tendo como objetivo principal a construção de uma Estratégia Alimentar para o Funchal. Um processo que, conforme referiu, não é possível realizar sem a articulação e o contributo fundamental dos diferentes parceiros que, também, estão a participar nas reuniões e nas visitas de trabalho.

Destacou a Universidade da Madeira, através do ISOPlexis - Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar; SocioHabitaFunchal- Empresa Municipal de Habitação Social; a Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura, que resulta de um trabalho concertado entre quatro Secretarias Regionais Saúde, Agricultura, Educação e Inclusão), entre outros parceiros.

Nestas reuniões, elementos dos diferentes Departamentos da Câmara Municipal do Funchal (CMF), têm estado a apresentar os projetos desenvolvidos pelo Município nas áreas da Educação, Habitação Social, Ambiente, Ciência, Mercados e Espaços Verdes.

Helena Leal enalteceu o facto da cidade de Bergamo manifestar interesse em replicar no seu território "a qualidade e abrangência do projeto educativo municipal do Funchal, a intervenção social realizada nos bairros sociais, a qualidade das atividades e recursos educativos produzidos no âmbito da literacia alimentar e a articulação de grande proximidade com as escolas".