Canoa suscita curiosidade no Paul do Mar

Ontong Java é uma embarcação com 75 pés [22 metros]. Tem a particularidade de juntar duas canoas que criam uma proa desigual de 10 toneladas de peso. Os travessões amarrados longitudinalmente por cabos e cordas e poucos prisioneiros de aço, fazem uma espécie de catamarã moderno, mas não é tanto assim.

Logo à primeira vista, pelos materiais recicláveis que ostenta, percebe-se que a ‘Ontong Java’ é uma embarcação totalmente diferente das outras que normalmente atracam no porto do Paul do Mar, motivo para não ter passado despercebido desde ontem aos olhares de todos quantos passam por ali.

