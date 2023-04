Fogo no Garachico mobilizou três corporações de bombeiros

Um total de 16 bombeiros, de três corporações, estiveram esta madrugada a combater um incêndio que deflagrou no Garachico, em Câmara de Lobos.

As chamas surgiram por volta das 2 horas e foram extintas por 9 elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, 4 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e 3 dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que estiveram no local apoiados por 7 viaturas.