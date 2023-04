Períodos de céu muito nublado e aguaceiros para a Madeira esta quarta-feira

Para esta quarta-feira, 5 de Abril, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas e até ao fim da manhã.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, estão em vigor avisos amarelos para o arquipélago, relativamente à agitação marítima e vento forte.

Ainda segundo o IPMA, o vento estará moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante norte, com rajadas até 75 km/h, sendo até 95 km/h nas terras altas, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da tarde. Ainda assim, está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Para o Funchal estão previstos períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade durante a tarde. O vento estará fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros, na Costa Sul as ondas vão ser de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, diminuindo gradualmente para ondas inferiores a 1 metro na parte leste. Por fim, a temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.