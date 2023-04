O MSC Seashore estreia-se hoje no Porto do Funchal. Proveniente de Santa Cruz de Tenerife, em Espanha, o navio tem chegada prevista para as 10 horas da manhã e ficará na ilha para uma escala de 10 horas, rumando pelas 20 horas para Valência, em Espanha.

Este é o primeiro de dois navios da classe Seaside EVO, da MSC Cruzeiros. Segundo a companhia privada de cruzeiros, o 'Seashore' apresenta um design inovador e pioneiro na classe 'Seaside', por isso e com o objectivo de trazer os hóspedes mais perto do mar, este navio foi ampliado e aperfeiçoado com diversos recursos, espaços e experiências para entreter os hóspedes.

O navio é equipado com tecnologia de ponta, tornando-se no primeiro do mundo a apresentar um sistema de desinfecção de ar – ‘Safe Air’ - que utiliza a tecnologia de lâmpadas UV-C para eliminar vírus e bactérias que permitem manter o ar limpo e seguro quer seja para os tripulantes quer para os passageiros.

Conheça o navio em números

Tonelagem bruta 169.400 Número de tripulantes 1.648 Comprimento/Largura/Altura 339 metros / 41 metros / 76 metros Número de hóspedes 2.270 Velocidade máxima 21,80 nós

Informação MSC Cruzeiros*

Este navio vai realizar um cruzeiro de sete dias e seis noites, passando por Portugal, Espanha, França e Itália.

Dia Data Porto Chegada Partida 1 05/04 Funchal 10h00 20h00 2 06/04 A navegar - - 3 07/04 A navegar - - 4 08/04 Valência, Espanha 08h00 19h00 5 09/04 Barcelona, Espanha 08h00 19h00 6 10/04 Marselha, Provence, França 08h00 18h00 7 11/04 Génova, Portofino, Itália 9h00 -

Informação MSC Cruzeiros*

'Seashore' é composto por 11 restaurantes – quatro principais, incluindo um dedicado aos hóspedes Aurea, que serve especialidades mediterrâneas e internacionais de primeira classe, num ambiente elegante, o restaurante ‘Yacht Club, com um buffet de 1.169 lugares – assim como cinco restaurantes especializados, como o ‘Butcher’s Cut, ‘Ocean Cay’, ‘Hola! Tacos Cantina’ ,‘Kaito Teppanyaki' e 'Sushi Bar’. Além de restaurantes, o navio apresenta 20 bares de diferentes temáticas.

Este 'gigante' homenageia a cidade de Nova Iorque, como tal o design, as áreas públicas e os nomes de locais são inspirados nesta cidade dos Estados Unidos da América. É de realçar que inclui uma réplica, de três metros de altura, da Estátua da Liberdade.

Devido à escala inaugural do MSC Seashore, no Porto do Funchal, vai decorrer a troca de placas comemorativas com o comandante, às 12 horas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

09h00 - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz , no Salão Nobre da Câmara Municipal;

09h30 - Reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 - No âmbito de um protocolo entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Ordem dos Engenheiros – Região Madeira, serão atribuídos prémios monetários aos estudantes colocados no Ensino Superior com as três melhores notas de candidatura em cursos de Engenharia. A entrega destes prémios decorrerá no Edifício Sede da Ordem dos Engenheiros - Região Madeira, numa cerimónia que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho;

09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 - Câmara Municipal do Funchal promove o Dia da Actividade Física e do Desporto, na Praça do Município;

10h30 - A CDU promove uma Iniciativa política regional sobre os direitos de quem vive nas ultraperiferias sociais, no Caminho da Ribeira de Santana;

11h00 - O PSD Madeira estará numa iniciativa na empresa Noblepassion;

13h00 - 'Pirata' Henrique Afonso despede-se do Porto de Abrigo, no Paul do Mar;

14h00 - Cerimónia de Abertura da 10.ª Edição do São Vicente Cup, no Estádio dos Juncos;

14h30 - O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita a obra que decorre na ER 209, entre o Sítio dos Salões e do Barreiro, nos Canhas, concelho da Ponta do Sol;

15h00 - Webinar para a divulgação do Programa ‘Apoiar + Liquidez’;

19h00 - Conservatório e Banda Militar promovem ‘Concerto Primavera’ a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Centro de Congressos da Madeira.

EFEMÉRIDES

1939 - O líder nazi Adolf Hitler decreta a obrigatoriedade de filiação das crianças alemãs na Juventude Hitleriana.

1941 - II Guerra Mundial. Forças britânicas capturam Adis-Abeba, na Etiópia.

1955 - Winston Churchill demite-se da chefia do Governo britânico, sucede-lhe Anthony Eden.

1984 - Morre, com 74 anos, Nuno Rodrigues dos Santos, presidente honorário do PSD.

2001 - Morre o antigo futebolista internacional português Hernâni Ferreira da Silva, estrela do FC Porto nos anos de 1950-60. Tinha 69 anos.

2010 - Entra em vigor o novo código de vistos da União Europeia, que define as condições de emissões dos vistos de curta duração no espaço Schengen, para nacionais de países terceiros.

2013 - O Tribunal Constitucional chumba o corte do subsídio de férias para o sector público, pensionistas e contratos de docência e investigação, bem como a criação de uma taxa sobre o subsídio de doença e desemprego.

2015 - Cerca de 40 migrantes morrem no canal da Sicília, na sequência de um acidente com a embarcação pneumática em que viajavam, segundo relatos de sobreviventes que chegam a Catânia, na Sicília.

Este é o nonagésimo quinto dia do ano. Faltam 270 dias para o termo de 2023.

