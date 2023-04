Filha da Ruy de Carvalho lamenta falta de assistência no Aeroporto da Madeira

A recente deslocação do actor Ruy de Carvalho à Madeira foi motivo de reparo por parte da filha, Paula de Carvalho.

Isto porque o actor não teve qualquer ajuda no Aeroporto da Madeira mesmo tendo solicitado o serviço My Way, que garante assistência através de cadeira de rodas aos passageiros que viajam pela TAP.

Em declarações ao Correio da Manhã desta terça-feira, 4 de Abril, Paula de Carvalho disse que ainda que o serviço tenha sido marcado "com antecedência, no acto de reserva dos voos", não funcionou no Funchal.

Felizmente, o aeroporto é pequeno e o pessoal foi extremamente simpático. Ele foi agarrado ao carrinho e lá conseguimos". Paula de Carvalho

No entanto, a situação mais grave aconteceu quando Ruy de Carvalho se deslocou do Funchal para Lisboa, onde ficou sozinho no avião à espera de uma cadeira de rodas. Isto durante 35 minutos.

“Toda a gente saiu. Ficámos com o piloto e a tripulação, que insistiram muito para que viesse alguém. Depois lá chegou uma rapariga, que nos explicou que era a única que estava a fazer aquele serviço e, como havia atrasos nos voos, estava a ter dificuldade em prestar assistência a todas as pessoas que o tinham requisitado. E assim fica uma pessoa de 96 anos à espera. Chegámos a casa às três da manhã. O meu pai estava cansadíssimo”, revelou Paula de Carvalho àquele matutino.

Na Madeira, o actor de 96 anos marcou presença na 49.º Feira do Livro do Funchal e na exposição 'Retratos Contados', que está patente na Torre do Capitão - Núcleo Museológico de Santo Amaro.

Ruy de Carvalho, Joana Seixas e Rosa Coutinho de Cabral debateram estado da cultura Os actores Ruy de Carvalho e Joana Seixas e a cineasta Rosa Coutinho de Cabral partiparam, esta tarde, no palco principal da Feira do Livro do Funchal, numa conversa sobre o estado actual da cultura em Portugal e o centenário de Natália Correia, escritora e poetisa açoriana e personalidade de destaque na literatura portuguesa do século XX.