Uma idosa, de 88 anos, foi encontrada cadáver, hoje, no Caminho do Pasto, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 7h30, deslocando-se com uma ambulância para o local, mas quando chegaram já nada havia a fazer para reverter a situação.

O caso segue os trâmites legais em situações desta natureza.