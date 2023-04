Na ausência do Mondego "há outros meios empenhados"

O general Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), desvalorizou as avarias do NRP Mondego, afirmando que na ausência deste navio, existem "outros meios empenhados".

A notícia, avançada na edição impressa do Diário de Notícias, refere que o general Nunesda Fonseca, em declarações ontem, em Ponta Delgada, assegurou, citado pela Lusa, que a "fiscalização" e a "vigilância" da costa da Madeira em "nada foram afectadas "pela inoperacionalidade da embarcação.

Capa do Diário de Notícias desta quarta-feira, 5 de Abril

Tal como noticiado na altura, o NRP Mondego sofreu uma avaria, no dia 27 de Março, que não permitiu à tripulação desempenhar a missão de ir até às Ilhas Selvagens para substituir agentes da Polícia Marítima e elementos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza que estavam nas ilhas em serviço.

“[Foi] menos um meio para cumprir a missão, mas há outros meios empenhados: meios aéreos e meios electrónicos, meios aéreos tripulados e não-tripulados e meios eletromagnéticos. Há outras formas de fazer essa vigilância que não apenas com o meio naval”, lê-se na notícia do Diário de Notícias. Na ocasião, o general acrescentou ainda que "há uma relação directa entre uma missão não cumprida e o estado dos equipamentos.”

Face ao incidente, a Marinha, em comunicado, informou que o navio "esteve sempre seguro", sendo que a causa apontada para a avaria é que teria perdido "subitamente os dois geradores eléctricos e os dois motores de propulsão".