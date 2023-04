NRP Mondego sai do porto do Caniçal para efectuar provas no mar

O NRP Mondego saiu, esta manhã, do porto do Caniçal, para efectuar provas no mar, no âmbito da visita técnica que está a ser concretizada após uma série de reparações a bordo. A informação foi avançada ao DIÁRIO pelo porta-voz da Marinha Portuguesa.

Nesse sentido, ainda hoje deverá regressar ao mesmo porto, aguardando novas indicações após se conhecer o resultado da avaliação que agora decorre.

O NRP Mondego está envolto em polémica após 13 militares se terem recusado a embarcar, alegadamente devido à falta de condições de segurança a bordo, no dia 11 de Março, quando se preparavam para uma missão de acompanhamento a um navio russo que navegava ao largo do Porto Santo. O processo está a agora a decorrer, com os 13 militares a serem acusados de insubordinação.

Este caso motivou a rendição desses elementos, que após uma série de treinos tentaram sair do porto do Funchal. No entanto, a 28 de Março, um nova avaria motivou que o NRP Mondego fosse rebocado para o porto do Caniçal, onde permaneceu até hoje, dia em que 'saiu para o mar' para concretizar provas após intervenção.

O NRP Mondego acabou por ser substituído pelo NRP Setúbal, que agora assegura as missões na Região.