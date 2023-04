NRP Mondego em destaque na imprensa nacional

O NRP Mondego voltou hoje às capas dos jornais nacionais, isto depois de ontem ter saído do porto do Caniçal para efectuar provas no mar, no âmbito da visita técnica que está a ser concretizada após uma série de reparações a bordo. Sobre este assunto envolto em polémica após 13 militares se terem recusado a embarcar, alegadamente devido à falta de condições de segurança a bordo, o Correio da Manhã escreve o seguinte: "Marinha revela: Falta de combustível apagou 'Mondego'".

Confira:

Correio da Manhã:

- "Ruy de Carvalho esquecido no avião"

- "Falha assistência a ator de 96 anos"

- "Pediu cadeira de rodas e não havia"

- "Um milhão e meio de turistas vão passar a Páscoa no Algarve"

- "Quatro crimes por hora na estrada"

- "Águias preparam festa do título"

- "Polémica ao rubro com texto sobre braços de Cristina"

- "Apoios às famílias: 239 mil esperam apoio prometido por Costa em setembro"

- "Protesto: Marcelo quis ficar com 'manguito' das Caldas"

- "Presidente da TAP ataca Medina"

- "´Arpão´ no Atlântico: Submarino português vigia chineses e russos"

- "Marinha revela: Falta de combustível apagou 'Mondego'"

Saiba o que dizem os restantes jornais:

Público:

- "Lugares em creches voltam a cair e Porto é o distrito com pior cobertura"

- "Reportagem. O 'bunker' ucraniano onde nasceram 140 bebés durante o cerco russo"

- "Governo falha metas do Programa Nacional de Investimentos 2030 nos projetos ferroviários"

- "Parlamento. Deputados 'apertam' CEO da TAP em oito temas-chave"

- "Estados Unidos. Nova Iorque a postos para a rendição de Donald Trump"

- "Entrevista. 'Precisamos de ajustes à nova vaga de refugiados'. Susana Gouveia, da Cruz Vermelha, diz que o país deve repensar programa de acolhimento de refugiados"

- "'Manguito'. Marcelo acolhe em Belém escultura contra o 'desgoverno'"

- "Espaço. Uma mulher e um negro na próxima missão da NASA à Lua"

Jornal de Notícias:

- "Rendas de casa subiram 240 euros em cinco anos"

- "Novos comboios sem acesso para deficientes"

- "Tribunal. Seguradora obrigada a indemnizar casal por acidente que lhe arruinou a vida sexual"

- "Consumo. Venda de carros longe dos valores de 2019"

- "Coimbra. Estudantes unem-se para comprar duas repúblicas"

- "Música. Trabalhadores do Comércio no North Festival"

- "Vamos dar nome à nova ponte. Travessias à cota baixa para peões são futuro da mobilidade"

- "Desporto. Duelo de heróis à vista no clássico"

- "Moreira diz que pacote de habitação anula Porto Solidário e munícipes ficam a perder"

- "Superior. Alunos contra aumento de vagas nos cursos de Medicina"

- "Saúde. Doenças transmitidas por via sexual em crescimento"

Diário de Notícias:

- "Marinha. Submarino arpão sai rumo à maior missão de sempre"

- "Criminalidade. 'Portas abertas à imigração, sim. Mas não ficam no país sem verificação de segurança'. Entrevista. Paulo Vizeu Pinheiro, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, revela que ativou de imediato a Unidade de Coordenação Antiterrorista após ataque ao Centro Ismaelita"

- "Reunião magna do PSD. Montenegro marca congresso extraordinário, mas não eletivo"

- "Dinheiro. Governo deu carta branca a CEO da TAP demitida"

- "Lei laboral. Aperto a contratos de trabalhadores de todas as plataformas digitais arrisca ficar na gaveta"

- "Educação. Psicólogas criam jogo para prevenir abusos sexuais de crianças"

- "Mobilidade. Oeiras quer aumentar o uso do transporte público em 36,4% no espaço de dez anos"

- "Futebol. Ingleses estão de despedir treinadores como nunca. Já são 13 trocas desde o início da época"

Inevitável:

- "instável. Páscoa em tempos de cólera. Numa época em que a Igreja está debaixo de fogo por causa dos abusos sexuais e de uma hipotética cisão, o i entrevista D. José Cordeiro, arcebispo de Braga, que abre o livro"

- "Donald Trump apresenta-se hoje em tribunal em Nova Iorque"

- "Alterações ao Código de Trabalho em vigor em maio"

- "Comprar ou arrendar? O que escolher num mercado de preços altos e pouca oferta"

- "O i ChatGPT. Na próxima edição, o i será totalmente feito por inteligência artificial. Uma semana depois, a discussão sobre os perigos e benefícios"

Negócios:

- "Crude em alta pressiona preços dos combustíveis"

- "Inflação justifica um quinto do corte da dívida de 2022"

- "Radar África. Odebrecht está a ganhar uma nova vida em Angola"

- "Investimento no 5G avança mas abaixo do potencial"

- "Inquérito. CEO da TAP vai hoje ao Parlamento com trunfos na manga"

- "Automóvel. Tesla já vende mais do que Fiat ou Ford em Portugal"

O Jogo:

- "Dragão contra todos. Triunfo é o único resultado que mantém os dragões na luta pelo título e isolados no segundo lugar"

- "Evanilson volta de bateria carregada. Já regressou ao Porto, continua sob vigilância, mas deve estar apto para a Luz"

- "Braga e Sporting também torcem por um deslize azul e branco no clássico"

- "Sporting. 'Boaventura? Beneficiários não foram acusados'. Frederico Varandas ao ataque sobre casos que envolvem as águias"

- "Benfica. Ramos faz toda a diferença. Golos do avançado renderam 11 pontos, mais um do que vantagem do líder da I Liga"

Record:

- "´É um nojo´ [entrevista do presidente do Sporting]"

- "Varandas incrimina Benfica e pede coragem à Justiça"

- "'Um milhão de euros em cash para quê? Que o saco azul não fique pela evasão fiscal'"

- "'Paulo Gonçalves era braço-direito de Vieira e estava nas reuniões da Liga'"

- "'Boaventura está acusado mas o mentor não'"

- "'Sporting foi vítima de esquema criminoso'"

- "'Acredito que Rui Costa não soubesse o que se passava, mas agora sabe'"

- "'No Apito Dourado há um presidente a corromper árbitros com prostitutas. Aquele senhor não poderia dirigir fosse o que fosse'"

- "'Amorim é o mais cobiçado da Liga'"

- "Benfica: Ramos entre os históricos"

- "Estatísticas confirmam: Chiquinho reforça estatuto em Vila do Conde"

- "Revela treinador do Slavia Praga: Checo Jurásek no radar das águias"

- "FC Porto: Dragão com defesa reforçada"

- "Diogo Costa, Pepe e Zaidiu recuperáveis para o clássico"

- "Evanilson regressa ao Olival e também deve estar apto para a Luz"

- "Ataque informático: Clube burlado em 90 mil euros"

- " Famalicão 0 - 1 Arouca"

- "Comissões a empresários quase duplicaram: Benfica paga tanto como Sporting e FC Porto juntos"

- "Encarnados gastaram 33,3 MEuro contra 18,6 MEuro e 17,4 MEuro dos rivais"

- "Camilo Lourenço e o dinheiro para agentes: ´É preciso investigar melhor'"

- "Turquia: Jesus tem futuro incerto"

A Bola:

- "'Temos corrupção do pior que há' [entrevista do presidente do Sporting]"

- "Varandas ataca Benfica e lembra todos os casos que envolvem clube da Luz"

- "´No caso César Boavetura o Ministério Público acusa o mensageiro de deixar de fora o mentor e beneficiado de todo este esquema de crime organizado. Espero que ainda possa corrigir esse erro'"

- "'É o próprio Ministério Público que reconhece que César Boaventura tinha relação de muita proximidade com Filipe Vieira'"

- "'Paulo Gonçalves foi condenado por corromper funcionários judiciais e ele era assessor jurídico do Benfica e braço-direito de Vieira'"

- "'Não tenho outra maneira de o dizer: todos estes casos que envolvem o Benfica são um nojo, um nojo'"

- "'Todos os processos com o Benfica são muito diferentes do Apito Dourado'"

- "'Sporting é assistente em todos os processos que envolvem o Benfica. Só não é no Saco Azul porque não podia'"

- "'O presidente Rui Costa disse - e eu acredito - que não estava envolvido e não sabia de nada. Mas agora sabe'"

- "Carlos Xavier: 'Ruben Amorim não vale 10, vale 100 milhões'"

- "Benfica: Gonçalo Ramos já leva 5 jogos seguidos a marcar na Luz"

- "FC Porto: Dragão vai ter armada completa"