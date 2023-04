Decorreu entre 3 e 4 de Abril o 4.º Estágio Regional de Badminton

Entre ontem e hoje, 3 e 4 de Abril, decorreu no Pavilhão da Francisco Franco, o 4.º Estágio Regional de Badminton Época 2022/2023, organizado pela Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira (ABRAM).

Segundo nota enviada pela ABRAM, o estágio, que decorreu "com grande sucesso", contou com a participação de 14 atletas regionais, orientados pelo técnico Cosme Berenguer.

Nestes dois dias realizaram-se quatro sessões de treinos e trabalho intenso, sendo a última sessão do estágio dedicada à realização de encontros entre os atletas, contando com a motivação de todos os intervenientes, sublinhando o bom ambiente vivido ao longo do estágio.

A acção de formação promovida pela ABRAM no âmbito do Projecto PEP 2023, tendo como tema 'Nutrição no Desporto de Alta Competição', ministrada por Lusmar Rodriguez, contou com a participação dos atletas em estágio, dos atletas integrantes do projecto PEP, técnicos e pais, sendo um enorme sucesso.

O estágio contou com a primeira participação num estágio regional da atleta Petra Freitas (CS Madeira).