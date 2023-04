Autarquia do Funchal cede terreno para actividades da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira

A Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), em dia de aniversário, recebeu da Câmara Municipal do Funchal (CMF) um terreno de 2.250 m2, no Pico do Funcho, em São Martinho, através de uma cedência, em regime de comodato.

Segundo nota enviada pela autarquia é explicado que para o efeito foi estabelecido um protocolo entre a autarquia e a instituição. Esta cedência de terreno vai permitir que sejam realizadas diversas actividades terapêuticas ao ar livre, a realização de jogos didácticos adaptados, festas temáticas e até recolha de material orgânico para trabalhos manuais, bem como eventos para angariação de fundos, essenciais para o equilíbrio financeiro da APCM.

O terreno, além de ser uma zona de lazer para os utentes e residentes no lar, tem um ambiente de montanha acessível, possuindo uma rampa de acesso automóvel e a cadeira de rodas.

O presidente da CMF, Pedro Calado, aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho dos pais, técnicos e terapeutas, “trabalho social esse de valor imensurável”, pretendendo a Câmara Municipal do Funchal com esta cedência, “contribuir para que a APCM se autonomize financeira e logisticamente, e possa assim alargar o apoio que presta a pessoas com necessidades especiais”.

Do lado da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, a sua presidente, Fabíola Pereira, agradeceu à Câmara Municipal do Funchal pela cedência do terreno, “tão importante para o usufruto dos utentes da instituição, que presta auxílio a 300 utentes e famílias, dos quais 49 em regime residencial”.

A APCM celebra hoje 32 anos de existência. A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) foi fundada por um grupo de pais e técnicos, em Abril de 1991, cuja missão, é prestar apoio a jovens e adultos portadores de paralisia cerebral e patologias neurológicas afins.

Actualmente, a APCM acolhe cidadãos em duas respostas sociais distintas: centros de actividades e capacitação para a inclusão, e estrutura residencial para pessoas com deficiência.