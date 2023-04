Chuva e vento nas previsões para a Madeira esta terça-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, esta terça-feira, 4 de Abril, apontam para períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros, em especial até ao meio da tarde.

De realçar que estão em vigor vários avisos amarelos para o arquipélago, a começar por um aviso de vento forte na ilha da Madeira.

Segundo o IPMA, o vento soprará moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante Norte, com rajadas de 75 km/h na costa e que poderá chegar aos 95km/h nas terras altas, diminuindo de intensidade a partir do final da tarde.

Prevê-se ainda uma pequena subida dos valores da temperatura, com as máximas a variar aproximadamente entre 20°C no Porto Santo e 22°C no Funchal, e as mínimas entre 15° e 16°C, excepto nas terras altas, onde serão inferiores.

Em relação ao estado do mar a costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão também sob aviso amarelo, com vagas de Noroeste que podem chagar ao 4 a 4,5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda, por isso, aos proprietários e armadores de embarcações que "adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".