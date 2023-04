Governo Regional consegue vender veleiro da droga por 54 mil euros

O veleiro ‘Calma’, apreendido na Calheta há sete anos com 588 quilos de cocaína, foi vendido hoje por 54 mil euros. A hasta pública, promovida pela Direcção Regional do Património, decorreu esta manhã, no Museu da Electricidade/Casa da Luz. Participaram quatro interessados, tendo a embarcação sido arrematada ao fim de 24 lances. A própria directora regional Élia Ribeiro conduziu a disputada licitação, que se prolongou por meia hora.

A venda só foi concretizada à terceira tentativa para alienar a embarcação. O ‘Calma’ podia ser agora licitado por um valor mínimo de 30 mil euros.

Os interessados na compra tiveram a semana passada (27 a 31 de Março) para visitar o veleiro em doca seca, no porto do Caniçal. De acordo com as regras da hasta pública, o comprador teria de pagar 25% do preço no acto de arrematação e o restante nos dois dias que se seguem à hasta pública.

A embarcação foi posta à venda pela primeira vez em 2019 por um preço-base de 65 mil euros, não tendo surgido quaisquer interessados. A segunda hasta pública realizou-se em Julho de 2021, com um valor mínimo de 50.860 euros, mas também ficou deserta.

O veleiro ‘Calma’ foi apreendido na Calheta, em Junho de 2016, com 588 quilos de cocaína escondidos a bordo, numa operação da Polícia Judiciária. Os dois tripulantes – um argentino e um espanhol – foram condenado a 8 anos de prisão. O tribunal do Funchal determinou a perda da embarcação a favor do Estado, o que, na Madeira, significa que reverte para a Região. Construída em 1994, com sistema de propulsão a motor e vela, a embarcação de 14 metros terá sido comprada pelos traficantes em 2015 por um valor a rondar os 120 mil euros.