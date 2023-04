Vento condiciona Aeroporto da Madeira

O vento forte que se faz sentir em Santa Cruz está a condicionar o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Até agora, apenas um voo foi divergido para o Porto Santo. Trata-se do voo da Ryanair, proveniente de Lisboa, com chegada prevista para as 08h45.

Neste momento, há um avião da companhia Azores Airlines que 'anda às voltas', sendo proveniente de Nova Iorque, cuja chegada estava prevista para as 9h35.

As rajadas de vento atingiram os 75 km/h na zona do Aeroporto.

A Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido ao vento forte, que vigora até às 21 horas e a meia-noite, respectivamente.