Mais crianças retiradas aos pais desde Janeiro

Apesar do decréscimo que se verificou nos últimos anos, a tendência tem vindo a mudar desde o início de 2023. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 4 de Abril.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a Assembleia Geral Extraordinária do CD Nacional. A proposta da direcção do Nacional de venda do capital da SAD a investidores foi aprovada, com 32 votos a favor e 31 contra, mas só depois de uma recontagem polémica. Sócios deverão impugnar a votação.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

"Canoa polinésia de passagem pela ilha já atravessou 7 vezes o Atlântico"

Embarcação atracada no Paul do Mar veio refugiar-se dos ventos fortes.

"Problemas técnicos complicam estreia do acesso pago"

Turistas enfrentaram rede móvel deficitária na Ponta de São Lourenço

"Cofre roubado de casa no Campanário"

Moradores queixam-se de insegurança e pedem mais policiamento.

