JSD empenhada “na valorização da actividade profissional dos Carreiros”

No sábado passado, a JSD visitou a Associação dos Carreiros do Monte e esteve à conversa com estes profissionais, numa acção que resultou de uma iniciativa da estrutura juvenil local desta freguesia. A intenção dos jovens laranjas foi “conhecer com maior profundidade a história de uma das actividades mais icónicas da Região”, bem como “ouvir, na primeira pessoa, o percurso evolutivo dos carrinhos de cesto enquanto meio de transporte tradicional”.

Após a manhã de conversa com os Carreiros, os jovens social-democratas referem a intenção de “descobrir mais acerca deste trabalho, das suas características ímpares e das motivações que levam estes homens a abraçar a profissão”. A JSD diz-se empenhada “na valorização da actividade profissional dos Carreiros”, sustentando que “é uma responsabilidade colectiva das gerações mais novas proteger e perpetuar o património cultural e a identidade única que caracterizam esta força laboral”.

Os Carreiros são uma referência para a freguesia e não só, quer pela atracção turística que representam, quer pela dinâmica que oferecem ao Monte. JSD

A estrutura juvenil do PSD afirma ainda que “ao falar de valorização da profissão, devemos estar atentos ao desgaste que esta acarreta e à responsabilidade constante dos Carreiros em zelar pela integridade física dos seus clientes”.

“Continuaremos próximos e em contacto com as instituições que nos rodeiam e que deixam marca positiva através de contributos no plano social, cultural e económico da nossa comunidade”, conclui a JSD.