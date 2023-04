Autarquia do Funchal promove a 24ª edição do 'Funchal – Cidade Florida'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove a 24.ª edição do concurso 'Funchal – Cidade Florida', dedicado à expansão da área de espaços verdes da cidade.

As inscrições decorrem até 30 de Abril de 2023, podendo ser realizadas on-line, através do preenchimento do formulário disponível no funchal.pt, ou então, presencialmente, na Quinta do Poço da Câmara, na Estrada dos Marmeleiros, nº1, em frente à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O concurso apresenta as seguintes modalidades: Hortas Urbanas Municipais, Hortas Urbanas Sociais, Jardins de Habitação Social, Jardins Unifamiliares eUnidades Hoteleiras.

Esta edição traz algumas novidades, nomeadamente a actualização dos prémios em algumas modalidades, onde é esperada, à semelhança dos anos anteriores, a adesão de muitos entusiastas dos jardins, num concurso que tem como principal objectivo reforçar o papel de todos os munícipes numa imagem mais “verde” do Funchal.