UMa e Associação de Futebol da Madeira promovem 'Formação de Agentes no Futebol'

A Universidade da Madeira (UMa) e a Associação de Futebol da Madeira (AFM) vão realizar a conferência 'Formação de Agentes no Futebol', a 24 de Abril.

A sessão de abertura terá lugar no Auditório da Reitoria, às 9 horas, e vai contar com a presença de Sílvio Moreira Fernandes, Reitor da UMa; Rui Marote, Presidente da AFM; e de Élvio Rúbio Gouveia, coordenador científico do Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da UMa.

Durante esta conferência, quatro prestigiados especialistas vão apresentar e discutir temas relevantes e emergentes na área das ciências do desporto, em geral, e do futebol, em particular.

Hugo Sarmento, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, vai falar sobre 'Identificação e Desenvolvimento de Talentos no Futebol'. André Seabra e João Brito, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vão abordar, respectivamente, os temas 'Formação de Agentes Desportivos' e 'Ciência Aplicada ao Futebol: Gerir o Risco e Prevenir Lesões'. Rui Mâncio, Formador da FPF, vai efectuar o 'Enquadramento Socio-profissional do Treinador de Formação'.

Às intervenções segue-se uma mesa-redonda, com a participação de Hugo Sarmento, André Seabra, e João Brito.

Esta conferência está validada pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude e homologada pela Federação Portuguesa de Futebol, com creditação de 0,8 unidades de crédito para treinadores desportivos de Grau I / UEFA C, Grau II / UEFA B e Grau III / UEFA A.

A participação requer inscrição prévia, até ao dia 21 de Abril, e tem um custo de 10 euros para docentes e estudantes da UMa e de 20 euros para participantes externos, com emissão de certificado.