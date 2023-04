Apreensão de 36 fardos de cocaína com um peso total de 1.229 Kg

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Óbidos, hoje, apreendeu 36 fardos de cocaína, com um peso total de 1 229 Kg, no concelho de Óbidos.

Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram localizar 36 fardos de cocaína num terreno, o que motivou a sua apreensão.

Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária que prossegue as diligências de investigação.