Autarquia de Machico distinguida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

A Câmara Municipal de Machico foi distinguida com o Selo 'Comunidades Pró Envelhecimento'.

Esta é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) que pretende reconhecer e distinguir as comunidades portuguesas (Câmaras Municipais e/ou Juntas de Freguesia), “cujas políticas, programas, planos estratégicos e práticas demonstram um compromisso forte e efectivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.”

A entrega oficial do galardão decorrerá no dia 14 de Abril no município de Évora, sendo que autarquia estará representada pela vereadora com o pelouro social, Mónica Vieira.

A câmara municipal recebe com enorme satisfação este galardão , mas reconhece que acima de tudo é uma motivação para continuar a criar políticas que se traduzam num compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável ao longo de todo o ciclo de vida.