Filme madeirense foi a película portuguesa mais vista no País em 4 dias

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) revelou as estatísticas sobre o número de espectadores que foram ao cinema na semana passada e onde consta um dado interessante para a Madeira.

Isto porque entre as estatísticas dos filmes mais vistos surge uma informação que demonstra a relevância de uma película madeirense que tem estado em foco nacional nos últimos tempos.

Assim, o ICA indica que o filme português mais visto em Portugal é a fita madeirense 'Posso Olhar por ti' de Francisco Lobo Faria.

Também de destacar que o filme madeirense só começou a ser exibido na passada quinta feira, no dia 30 de Março, ou seja, só teve 4 dias de exibição e já regista estes números.

No dia em saíram as primeiras estatísticas relativas ao período temporal em que o 'Posso olhar por ti' já se encontrava no cinema, surgiram algumas reações importantes em relação a este objecto artístico e ao que este momento representa para a cultura madeirense e nacional. Nomes importantes do universo cultural começam a tecer as suas críticas e opiniões. É o caso do conhecido actor Dinarte Faria, com carreira dentro e fora do País.

Caro Francisco Lobo FariaGostava de começar esta nota, com uma frase simbólica sobre a importância do teu feito para o cinema Regional. O primeiro filme madeirense nas salas nacionais! A verdade é que apenas posso dizer: Obrigado! Obrigado por escancarares as portas do cinema regional para o Mundo e confirmares aquilo que sempre acreditei: que a Madeira tem talento que dá e sobra e que além de estrategicamente bem localizada, a Madeira oferece talento e condições únicas para tornar a Madeira numa região atractiva para a realização de produção audiovisual. Numa nota mais especial e emotiva, gostava que partilhasses com o teu jovem elenco, a alegria que tive em descobrir tanto talento e alegria. Durante 128 minutos, além de uma história sobre empreendedorismo, fizeram-me regressar a uma época "pré telemóvel", onde os encontros e amizades eram vividas de forma intensa e real, com aventuras e desventuras de uma idade marcante da nossa juventude. Cada um de vós com a vossa sigularidade, conseguiram criar laços que ficam agora registados para a posterioridade. Um dia poderão regressar à vossa infância através deste documento, com uma mensagem e história intemporal. Gostaria de poder dizer muito mais sobre a importância do que conseguiram, com as excelentes imagem do Carlos Melim, edição do Herman Delegado e e todos quanto contribuiram para o sucesso deste filme. Feliz de ver tantos amigos e colegas que contribuiram com o seu trabalho e talento. Deixo aqui o convite a todos que me seguem nesta pagina para que possam ir ao cinema apoiar este filme e estes jovens talentos. Agora nas salas de todo o país!! Um abraço a todos e viva o cinema! Actor Dinarte Faria

Sobre o filme

A produção cinematográfica ‘Posso olhar por ti’ foi a primeira produção madeirense a ser premiada em festivais internacionais.

Premiado em Sydney no Titan International Film Festival com o prémio Best Youth Cast (Melhor Elenco Juvenil), a película foi posteriormente um dos primeiros filmes portugueses a entrar no circuito comercial dos cinemas australianos, um feito que se assinala.

Com imagem de Carlos Melim, som de Daniel Guiomar, produção executiva de Vanessa Fernandes e montagem de Herman Delgado, o filme reúne uma extensa lista de técnicos, actores e figurantes originários da Madeira.

O filme é protagonizado pelos jovens adolescentes premiados Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa. No papel dos pais surgem actores bem conhecidos como Carolina Torres, Luís Simões, Bernardo Lobo Faria, Ângelo Rodrigues, Carla Galvão, Sylvie Dias e Mauro Hermínio, caras frequentes da televisão e do cinema nacional.

O filme foi também distinguido em festivais de cinema na Índia, na Roménia e no Botão, estando prevista a sua exibição em diversos países.

'Posso olhar por ti' teve a sua estreia mundial no Festival AVANCA 2022 e tem estado a ser selecionado em vários festivais, nomeadamente na Suécia, Brasil, São Tomé e Príncipe e, surpreendentemente, na cidade em guerra de Odessa, na Ucrânia.

O filme contou com o apoio do Governo Regional da Madeira, Município de Porto Moniz e de diversas entidades públicas e privadas, também madeirenses.