Um navio de cruzeiro e dois iates esta terça-feira no Porto do Funchal

O 'AIDAsol' regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal, com 2.197 passageiros e 612 tripulantes, a bordo, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Proveniente de La Palma, faz uma escala de 12 horas na Madeira, saindo por volta das 20h00, para Lisboa.

O navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites, com partida de Las Palmas, a 2 de Abril, com escalas em La Palma, agora Funchal, depois Lisboa, Vigo, Corunha, Dover, Bruges, Noruega e Warnemunde, na Alemanha, onde termina a viagem a 16 de Abril". APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

No Porto do Funchal está também o megaiate 'Naia' que chegou, esta manhã, de Philipsburg, com 16 tripulantes e o veleiro 'Almyra II' que chegou ontem à Madeira, proveniente de Sint Maarten. Este iate traz a bordo 1 passageiro e 7 tripulantes. Fica no Porto do Funchal até às 06h00, da próxima quinta-feira, quando parte para Gibraltar. O 'Naia' sai na próxima sexta-feira, às 07h00, com destino a Port-Vendres, em França.