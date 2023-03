GESBA apresenta o projecto 'BASE – Banana Sensing'

Com o objectivo de aumentar a qualidade, notoriedade e valorização da banana da Madeira, a Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA) vai lançar o projecto 'BASE – Banana Sensing'.

A iniciativa surgiu da necessidade de combater a sazonalidade presente no cultivo da banana o que, consequentemente, origina "alguma imprevisibilidade no abastecimento dos mercados que consomem esta fruta e uma quebra na valorização comercial da mesma", explica nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Tural.

"Avaliar, através de sensoriamento o comportamento da bananeira em todo o seu ciclo de produção, indo ao encontro dos principais objectivos da Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA), criada em Setembro de 2008, em desenvolver a melhoria da qualidade e o aumento da notoriedade e valorização do produto Banana da Madeira", lê-se na nota.

Assim, este projecto assenta em três grandes objectivos: Georreferenciar todas as parcelas de terreno existente na Região, capazes de serem utilizadas no cultivo da banana; analisar, de forma exaustiva, todo o ciclo produtivo da banana, recorrendo à colocação de sensores e estudo agronómicos piloto, que permitirão recolher e validar informação, que será transmitida para uma plataforma centralizada de dados, posteriormente analisados e utilizados no acompanhamento e otimização da produção e monitorização da qualidade. E, por fim, criar um sistema de transporte de cachos de banana, desde a bananeiras até ao centro de recolha, que permita suprir condicionalismos que se verificam hoje em dia, como sejam a falta de mão-de-obra disponível, condições climatéricas adversas e orografia dos terrenos que dificultam o transporte.

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, vai participar amanhã, dia 30 de Março, num seminário sobre o Projecto 'BASE – Banana Sensing', que irá decorrer no Centro da Banana da Madeira (BAM), no Lugar de Baixo.