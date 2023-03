PAN-Madeira diz que, passados 47 anos, Governo Regional está "cansado e à deriva"

A Comissão política do PAN-Madeira analisa a actual situação na Madeira e conclui que, passados 47 anos, o governo está cansado e à deriva. Diz mesmo que, nas diferentes áreas da governação, "a imagem que perdura é a de que quem manda não sabe o que está a fazer".

O PAN-Madeira entende que se acentuaram as desigualdades e crescem o número de famílias profundamente afectadas pela queda do rendimento real, provocado pelo aumento dos preços dos bens de primeira necessidade ao que acrescente nova subida no preço dos combustíveis.

Sem mencionar o Chega, o PAN-Madeira diz que "um acto de um homem atormentado, foi o razão para o líder de um partido político continuar a sua tarefa de criar medo e divisão entre os portugueses". "Clamando contra um asilado que confundiu com um imigrante, que não quer em Portugal – tudo isto num país com 2.631.559 portugueses emigrados - pessoas nascidas em Portugal a viver no estrangeiro a que acrescem os luso-descendentes", justifica.

Enquanto isso, o presidente do Governo Regional continua por entre inaugurações e sucessos imaginários, a opinar sobre o que sabe, o que não sabe o que imagina e o que ouve algures, recorrendo a um tal de método de Singapura (será a do Atlântico?) para tentar invocar o sucesso educativo. PAN-Madeira

O partido volta as baterias contra o secretário da Educação e observa:

Perante denúncias de “exploração”, “Escravatura”, “fome”, “frio” desvaloriza e dá uma repreensão aos alunos referindo “que qualquer queixa não é argumento para validar aquilo que reivindicam” e a escola embalada pelas palavras do secretário veio dizer que os jovens estão todos enganados. PAN-Madeira

Depois, "em plena crise, o secretário da Saúde e da Proteção Civil considera certo alugar uma casa por 1.900 euros mês para o comandante da Proteção Civil – quando um professor para vir dar aulas tem de pagar do seu bolso 700 euros por um quarto", referindo-se à manchete do DIÁRIO de quarta-feira.

E se as taxas de juro sobem, a inflação no cabaz básico tende a descer e existe a preocupação do governo nacional com o IVA a 0% no cabaz básico, dadas as condições em que encontram as famílias portuguesas, entre nós o governo prepara-se para subir o ISP. Os governantes, que se fazem transportar de lá para cá e de cá para lá por carros públicos, abastecidos com dinheiro dos nossos impostos, não se importam se o combustível sobe ou desce. Será que pensam que os carros andam a ar? PAN-Madeira

Depois, a questão dos apoios sociais:

A economia está bem, estamos desde há muito muito tempo sempre a crescer… mas ficámos a saber que 2 em cada 3 alunos têm apoios sociais (fora transportes até aos 12 anos). Das duas uma: ou esta é a realidade económica das famílias e isso é mau ou os dados entregues às escolas pelas famílias não são verídicos e estamos perante um caso de polícia. PAN-Madeira

O partido vira-se também para as questões dos direitos dos animais: "A Secretária do Ambiente continua a sua cruzada contra os seres vivos que connosco partilham o território desta vez contra os gatos do Pico Ruivo".