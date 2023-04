Funchal associa-se ao Dia Mundial de Consciencialização do Autismo

Celebra-se amanhã, dia 2 de Abril, o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, oportunidade para a autarquia salientar a importância que dá ao trabalho das associações nesta área.

"A Câmara Municipal do Funchal, através da vereadora com o pelouro social, Helena Leal, realça o papel das associações 'em atividades da vida diária, socioculturais, pedagógicas e profissionais, que promovem o processo de desenvolvimento pessoal, autonomia e inclusão social'", refere uma nota de imprensa emitida hoje.

Realça uma dessas associações, "a APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira" que "é apoiada pelo município do Funchal, no âmbito do apoio ao associativismo, para poder desenvolver algumas das suas atividades, que visam promover a qualidade de vida das pessoas com perturbações do desenvolvimento e do espectro do autismo", explica.

"Esta tarde, a APPDA reuniu com as famílias de crianças e jovens com esta perturbação, para um momento de partilha e reflexão sobre esta temática que os une", conta a autarquia.