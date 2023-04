Será verdade que a nave da Guerra das Estrelas está em exibição na Praça do Povo?

A nave utilizada nas gravações da série ‘Star Wars’, que recentemente decorreram na Madeira, encontra-se em exposição, a partir de hoje, na Praça do Povo. O transporte e montagem do aparelho foi feito de forma discreta durante esta madrugada. A equipa da produção cinematográfica entendeu fazer este gesto como forma de agradecer a hospitalidade da população durante a estada na Madeira. A informação foi partilhada, esta manhã, no Facebook, pelo jornalista da Antena 1, David Sousa. Mas será mesmo assim?

O autor da publicação até anunciou uma sessão de autógrafos com Darth Vader, às 16h00. Infelizmente, a nave X-Wing não aterrou hoje no Funchal e a imagem que está a ser partilhada nas redes sociais não passa de uma montagem gráfica, dedicada ao 1 de Abril, dia das mentiras.

Imagem da nave X-Wing que foi utilizada na fotomontagem.

Muitos cidadãos madeirenses e até empresas alinharam no espírito do dia. Por exemplo, a ‘Horários do Funchal’ anunciou nas redes sociais “a notícia mais esperada dos últimos anos”: o Grupo Horários do Funchal ganhou a concessão da nova empresa de tráfego aéreo, que, inicialmente, seria gerida por uma empresa nacional”.

Imagem do primeiro avião dos 'Horários do Funchal' partilhada hoje pela empresa.

A publicação mostra ainda o “protótipo do próximo meio de transporte aéreo de todos os madeirenses”, com um avião com as cores e logotipo da empresa pública de transportes rodoviários. “Excelente! Assim o passe já dá para viajar de avião”, lia-se num dos mais de duas centenas de comentários à publicação.

Há também novos produtos a serem anunciados hoje. A Brisa informou que a bebida refrigerante madeirense passa a ter um novo sabor: abacate. "A super fruta dá origem ao super sumo! Já disponível nas grandes superfícies", lê-se na publicação.

A Sodiprave, que comercializa frangos, escolheu o dia de hoje para comunicar aos consumidores que vai passar a vender ovos.

Alguns cidadãos aproveitaram a data para brincar com situações que aguardam solução há muitos anos.

Foi o caso do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, José Alberto Gonçalves, que anunciou a recuperação do Café Relógio, na Camacha: “A conversa corria pelas mesas do bar dos sócios. A notícia era sobre a aquisição do icónico estabelecimento com torre e relógio. Que um grupo de investidores composto por emigrantes iria renovar e reabrir com novas ideias. O que se comentava era que a Camacha veria finalmente chegar oportunidades de valorização daquele largo onde se estreou o futebol neste País, com restauração inovadora e de sucesso assegurado. E mais, dizia-se que a recuperação do mamarracho em ruínas, a noroeste da Achada, finalmente fora autorizada. Era uma euforia no bar dos sócios”.

Já o historiador Nelson Veríssimo revelou que hoje, às 16h00, terá lugar a inauguração do restauro da Capela de S. Paulo, “obra prometida há anos”. De facto, desde 1996 que o Governo Regional tem prometido a recuperação do pequeno edifício religioso, que encerrou ao culto há nove anos por falta de segurança, devido à sua degradação estrutural. Há dois anos, a Direcção Regional da Cultura lançou o procedimento para o projecto de execução (arquitectura e especialidades) com vista à recuperação da conhecida capela localizada na freguesia de São Pedro. Mas a cerimónia de inauguração é peta.

O 1 de Abril também é uma data propícia às descobertas arqueológicas. Xavier Castro revelou, esta manhã, no Facebook, que foram encontrados “vestígios de antiga civilização no Seixal”.

Facebook de Xavier Castro.

Segundo este cidadão, as escavações trouxeram à luz do dia o que parece ser “uma eira de debulhar milho”, tendo sido apurada como data provável da sua construção 25 anos antes de Cristo (A.C.). Se fosse verdade, seria uma descoberta extraordinária. Não só a Madeira teria sido habitada 13 séculos antes da chegada dos portugueses, como o cultivo do milho teria chegado à Europa muito antes da descoberta do continente americano por Colombo.

Na vereda do Pico Castelo, no Porto Santo, Gil Caboz descobriu “esconderijos do tempo das invasões dos piratas do Norte de África”, que “estarão abertos apenas hoje e ao dispor da população para visita das 09h00 às 17h00”.

O vídeo que acompanha a publicação foi, contudo, captado por um alemão e mostra um tipo de abrigo construído nas montanhas suíças.

Facebook do Talho do Caniço.

Por fim, há famosos que escolhem o 1 de Abril para visitar a Madeira. O actor Tom Cruise, se calhar à boleia da produção da 'Guerra das Estrelas', esteve no Talho do Caniço. A estrela de Hollywood afirmou que adorou esta "experiência única e imersiva", garante o estabelecimento localizado no centro da freguesia. Enfim, é dia das petas e a imaginação é o limite.