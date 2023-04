Funchal inaugura Sala Juvenal Garcês no ‘Baltazar Dias’

A Câmara Municipal do Funchal inaugurou este sábado, 1 de Abril, a Sala Juvenal Garcês no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O espaço integra o espólio de Juvenal Garcês doado pela família e pelo grande amigo Ruy de Carvalho e a sua filha, Paula de Carvalho.

O objectivo é homenagear a vida e obra do encenador madeirense que faleceu na ilha em 2020.

Juvenal Garcês (1961 – 2020) foi um reconhecido actor e encenador português. Nascido no concelho da Ribeira brava, na ilha da Madeira.

Começou a sua carreira no teatro aos 19 anos, em Lisboa, como actor, interpretando diversos personagens. Mais tarde foi trabalhar com o encenador Mário Viegas, com quem fundou, em 1990, a Companhia Teatral do Chiado.

Após a morte de Mário Viegas, em 1996, Juvenal Garcês assumiu a direcção artística da companhia Teatral do Chiado, passando a ser o seu encenador principal. Nesse ano estreou o espectáculo ‘As Obras Completas de William Shakespeare em 97 Minutos’ (Adam Long, Jess Borgeson, Daniel Singer), um dos maiores sucessos do encenador madeirense. A peça foi a que ficou durante mais anos em cena em Portugal.

A viver na Madeira há vários anos, Juvenal Garcês, faleceu em 2020 de doença súbita. Tinha 59 anos.

Após a sua morte, o actor Ruy de Carvalho escreveu numa publicação do Facebook: "Morreu mais um dos nossos. O meu querido Juvenal Garcês. Actor e Encenador. Morreu esta madrugada na sua linda terra, a Ilha da Madeira. Até sempre meu amigo. Pode ser que para onde foste, tenhas o teatro que tanto gostavas, mas que deixaste desiludido".